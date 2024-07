Pentathlon, Cicinelli/Malan centrano l’oro agli Europei in staffetta! Quarte Lopez/Tognetti

Sono scattati quest’oggi a Budapest, in Ungheria, gli Europei senior 2024 di pentathlon moderno: in programma le staffette di genere, specialità non olimpiche. Tra gli uomini arriva l’oro per la coppia azzurra composta da Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), mentre tra le donne chiudono al quarto posto Maria Lea Lopez (Carabinieri) ed Aurora Tognetti (Carabinieri).

Matteo Cicinelli e Giorgio Malan, entrambi qualificati per la prova individuale delle Olimpiadi, dominano la scena e vincono il titolo continentale con 1442 punti, andando a precedere i padroni di casa magiari Richard Bereczki e Mihaly Koleszar, secondi a quota 1431, mentre completano il podio gli ucraini Oleksandr Tovkai e Pavlo Tymoshchenko, terzi con 1422.

Maria Lea Lopez ed Aurora Tognetti si fermano ai piedi del podio, quarte a quota 1286 punti, ma comunque lontane dalla zona medaglie: oro per le britanniche Emma Whitaker ed Alexandra Bousfield con 1350 punti, argento per le teutoniche Annika Zillekens e Rebecca Langrehr, alla piazza d’onore con 1343, bronzo per le magiare Noemi Eszes e Blanka Guzi, sul gradino più basso del podio a quota 1327.

CLASSIFICA FINALE STAFFETTA MASCHILE

1 ITALIA – CICINELLI Matteo / MALAN Giorgio 1442

2 UNGHERIA – BERECZKI Richard / KOLESZAR Mihaly 1431

3 UCRAINA – TOVKAI Oleksandr / TYMOSHCHENKO Pavlo 1422

4 CECHIA – KUF Jan / GRYCZ Marek 1394

5 POLONIA – LAWRYNOWICZ Daniel / STASIAK Sebastian 1355

6 ESTONIA – KALLASTE Carl Robert / HAVRE Taavi 1278

CLASSIFICA FINALE STAFFETTA FEMMINILE

1 GRAN BRETAGNA – WHITAKER Emma / BOUSFIELD Alexandra 1350

2 GERMANIA – ZILLEKENS Annika / LANGREHR Rebecca 1343

3 UNGHERIA – ESZES Noemi / GUZI Blanka 1327

4 ITALIA – TOGNETTI Aurora / LOPEZ Maria Lea 1286

5 CECHIA – NOVOTNA Veronika / KRENKOVA Karolina 1260

6 SVIZZERA – EGLOFF Lea / VAUCHER Chloe 1220

7 UCRAINA – KLUNNIKOVA Olga / KHOKHLOVA Iryna 1208

8 GRECIA – NIKA Pinelopi / ITSIOU Iris 985