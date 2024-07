Pattinaggio artistico a rotelle: Giada Romiti seconda dopo lo short agli Europei 2024. Ottima prova dell’Italia a Fafe

Ottimi segnali in chiave Italia in quel di Fafe (Portogallo). In una delle prove più imprevedibili dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, ovvero la gara femminile, Giada Romiti ha conquistato dopo lo short una più che incoraggiante seconda posizione, mentre sia Federica Pizzingrilli che Sara Franceschini sono in piena corsa per la top 3.

Ma andiamo con ordine. L’azzurra si è resa artefice di un corto estremamente competitivo, dove ha atterrato tutti i salti con rotazione completa. Buona la combinazione inaugurale triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, così come il doppio axel e il triplo salchow singolo. Tenendo botta anche nel secondo punteggio la pattinatrice ha quindi raccolto 60.90 (40.48, 20.42), lasciandosi davanti solo la padrona di casa Catarina Craveiro, attualmente leader con 67.19 (42.69, 24.50) prendendo il largo con la qualità di esecuzione e con la difficoltà della sequenza di passi, non caso chiamata di livello 3 e valutata con QOE elevatissimo, tanto da raggiungere 67.19 (42.69, 24.50).

Un paio di sbavature di troppo nelle trottole hanno invece inchiodato al terzo posto la spagnola Elna Frances Marìn che, con 57.26 (35.84, 21.42), dovrà cercare da una parte di imbastire l’attacco per il segmento più lungo, dall’altro difendersi dall’arrembaggio di Federica Pizzingrilli, quarta con 57.22 (35.81, 21.41) e Sara Franceschini, quinta con 53.04 (32.96, 20.08).

In campo Junior dominio scontato e totale del fenomeno Madalena Costa, capace di scavalcare in scioltezza quota 80, di preciso 80.77, grazie a un programma composto dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop, dal triplo lutz e dal doppio axel. A distanza siderale si è poi piazzata la spagnola Paula Roman Marti, seconda con 63.26 precedendo la nostra Chiara Tegamelli, terza con 60.55. In top 5 poi anche Astrid Maria Frigerio, quinta con 51.62.

In campo maschile leggermente lontani i pattinatori italiani: Simone Corradi è attualmente quinto con 47.67, mentre Giacomo Ricci è settimo a 45.72. Il podio è a quota 51.34, punteggio ottenuto dall’atleta dell’Andorra Eric Barbeitos Lopez. Unai Careijo Garcia conduce infine a 86.58, seguito dal connazionale Ferran Clamerò Genicio con 70.26