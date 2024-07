Parigi 2024, mancano uova e pollo: gli atleti protestano e boicottano la mensa

Ancora polemiche all’interno del villaggio olimpico a Parigi. Ieri c’erano state delle lamentele da parte di diverse delegazioni per la scarsa qualità del cibo, lamentele che sono state reiterate anche oggi. Come ha riportato L’Equipe, i britannici sono stati i primi a boicottare la mensa, chiamando uno chef privato “per soddisfare le richieste degli atleti“.

In particolare i britannici si sono lamentati per la mancanza di uova e pollo, inoltre la carne servita era troppo cruda. Sodexo Live, che gestisce il ristorante più grande del mondo con 3300 posti a sedere e 40000 servizi al giorno. Altri prodotti, secondo Sodexo, sono stati graditi, come proprio le uova e il pollo che però erano presenti in piccola quantità.

Organizzatori che quindi stanno cercando di aumentare le scorte per coprire al meglio quelle che sono le richieste degli atleti: la protesta ha scaturito un aumento di approvvigionamenti da parte dell’operatore Sodexo Live per farsi trovare pronto per il resto dei Giochi Olimpici.