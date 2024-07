Parigi 2024, “Grazie per il passaggio, Presidente”: la foto di Tamberi con Mattarella è virale sul web

“Grazie per il ‘passaggio’, Presidente.” Ha usato la solita irriverente gentilezza Giamrco “Gimbo” Tamberi, portabandiera della squadra italiana a Parigi 2024 (insieme ad Arianna Errigo) che ha raggiunto la Capitale francese in vista della Cerimonia d’Apertura prevista per domani ospite di un compagno di viaggio d’eccezione: il Capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato come sempre dalla figlia Laura.

Il Presidente della Repubblica e il fenomeno del salto in alto sono partiti dall’aeroporto di Ciampino in mattinata, atterrando a Parigi intorno alle 11:30. Dalle foto presenti nel carousel pubblicato sull’account Instagram dell’atleta, sembra che il viaggio sia trascorso in un clima di grande serenità e convivialità.

D’altronde i due ormai si “conoscono” bene, essendosi incrociati più volte in occasione di celebrazioni, incontri e competizioni ufficiali. Tra queste ultime si ricordano i Campionati Europei 2024 di Roma, vinti da un Tamberi che poi si è reso artefice di un divertente show a fine prova.

“Posso dirlo? Il volo più emozionante della mia vita….Direi che non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica, grazie per il ‘passaggio’ Presidente”, queste le parole di Gimbo inserite nella caption del post già diventato virale con più di 50.000 like in sole due ore. Di seguito le foto.