Triathlon a rischio alle Olimpiadi: ipotesi duathlon all’orizzonte?

L’organizzazione delle gare di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024 è severamente a rischio. La federazione internazionale e il Comitato Organizzatore dei Giochi sono alle prese con il “Problema Senna”, riguardante la frazione di nuoto della prova a Cinque Cerchi.

A tal proposito – intervistata dai media spagnoli – Olalla Cernuda, la direttrice della comunicazione della World Triathlon, ha detto: “Se non dovessimo riuscire a svolgere le prove di triathlon – con la gara maschile in programma dalle ore 08.00 di lunedì 30 luglio – il Piano B sarebbe quello di pensare al duathlon: ovvero ciclismo+corsa”.

Poi la portavoce iberica ha aggiunto: “Conosciamo la situazione della Senna, e sappiamo delle criticità del fiume. Non permetteremo a nessuno la costrizione nei confronti dei nostri atleti. La salute e la sicurezza vengono prima di tutto”.

“Nelle prossime ore decideremo cosa fare, in base ai risultati delle analisi sull’acqua e anche in base al meteo. Più sole ci sarà nelle prossime ore e più sarà facile che il programma venga svolto regolarmente, anche perché il bel tempo aiuta la pulizia dell’acqua. Vedremo cosa fare, non possiamo escludere nessuna possibilità, anche quella di un rinvio ai giorni successivi”.