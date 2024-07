Parigi 2024, gaffe alla Cerimonia d’Apertura. Il CIO si scusa con la Corea del Sud. Cosa è successo

Gaffe alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Durante l’inedita sfilata lungo la Senna, lo speaker della manifestazione ha erroneamente introdotto (sia in francese che in inglese) la squadra della Corea del Sud presentandola come “Repubblica Popolare Democratica di Corea”, nome che in realtà rappresenta la Corea del Nord.

Una svirgolatura di non poco conto, soprattutto considerando l’attuale rapporto tra i due Paesi. Dopo l’accaduto, il Ministro dello Sport sudcoreano ha espresso rammarico per quanto successo, mentre la sua Vice Jang Mi-ran (oro a Pechino 2008 nel sollevamento pesi, categoria +75 kg) ha chiesto un incontro con il numero 1 del CIO Thomas Bach per discutere su quanto successo.

Nella mattinata di oggi il Comitato Olimpico Internazionale è cercato di correre ai ripari, pubblicando su X un messaggio di scuse utilizzando il linguaggio sudcoreano, poi ribadito durante una conferenza stampa: “Ci scusiamo profondamente per l’errore che si è verificato durante la presentazione della squadra coreana durante la trasmissione della cerimonia di apertura”.

Ricordiamo che la compagine sudcoreana, conosciuta come “Repubblica di Corea”, conta 143 atleti suddivisi in 21 sport. Poche ora fa il team ha conquistato una medaglia d’argento nella carabina 10 m a squadre mista cedendo al passo nel gold medal match alla Cina, la quale si è imposta per 16-12.