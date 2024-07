Paolini-Sorribes Tormo oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, programma, streaming

Finalmente ci siamo: dopo tre settimane di preparazione sull’erba, comincia il torneo di Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Tanti giocatori e giocatrici italiani subito in campo tra cui la numero 1 azzurra Jasmine Paolini che affronta la spagnola Sara Sorribes Tormo.

Paolini che ha giocato un solo torneo di preparazione a Wimbledon dopo la finale al Roland Garros, ossia la scorsa settimana a Eastbourne, quando si è spinta in semifinale superando sul suo percorso una specialista del verde come Katie Boulter e arrendendosi solo a un’ottima Daria Kasatkina.

L’esordio all’All England Club è relativamente morbido contro la terraiola spagnola Sara Sorribes Tormo che sull’erba non vince una partita dall’anno scorso, quando al primo turno dei Championships vinse contro un’altra italiana, ossia Martina Trevisan. Ci sono due precedenti fra le due giocatrici: uno lontanissimo che risale al 2015 quando la spagnola vinse a Brescia 7-5, 6-1, uno più recente dello scorso anno a Palermo, nel quale la toscana si è imposta per 7-6(6), 6-0.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario del match tra Jasmine Paolini e Sara Sorribes Tormo, match valevole per il primo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) o i canali Sky Sport Wimbledon (canali 251-256). In streaming su Sky Go e NOW, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

PAOLINI-SORRIBES TORMO WIMBLEDON 2024

Lunedì 1° luglio

COURT 3 – 12:00 italiane

1. Alex Bolt (AUS) vs Casper Ruud (NOR) [8]

A seguire

2. Jasmine Paolini (ITA) [7] vs Sara Sorribes Tormo (ESP)

PROGRAMMA PAOLINI-SORRIBES TORMO WIMBLEDON 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 251-256 (in base al palinsesto)

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport