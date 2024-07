Paolini-Bogdan tennis, Olimpiadi 2024: programma, orario, tv, streaming

Sul prestigioso campo del Suzanne Lenglen, inizierà sabato 27 luglio (ore 12.00) l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo olimpico di tennis a Parigi. La n.5 del mondo affronterà la rumena Ana Bogdan e punterà a continuare nel proprio percorso a Cinque Cerchi in una sfida comunque insidiosa per le caratteristiche dell’avversaria.

Le due giocatrici non si sono mai affrontate, di conseguenza dovranno sfruttare la partita per comprendere il modo per prevalere. Paolini viene dai due mesi migliori della sua vita sportiva, considerando le due Finali consecutive raggiunte nel Roland Garros e a Wimbledon. Il sogno sarebbe quello di portarsi a casa una medaglia sui campi che quest’anno tante soddisfazioni le hanno regalato.

Non sarà semplice per la toscana, che dovrà giocare con la pressione di essere favorita e, in secondo luogo al cospetto di una tennista che per caratteristiche può essere a tratti ingiocabile. Bogdan, infatti, è una colpitrice che in giornata può mettere in difficoltà tante e di questo Jasmine dovrà tener conto.

Di seguito il programma per seguire il match di primo turno del torneo olimpico di Parigi 2024 tra Jasmine Paolini e Ana Bogdan. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

PAOLINI-BOGDAN TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Court Suzanne-Lenglen – Inizio ore 12.00

1° match Jasmine Paolini vs Ana Bogdan – Primo turno torneo olimpico

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.