Pallavolo femminile, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

Il volley femminile sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Al torneo parteciperanno 12 squadre, che sono state suddivise in tre gironi da quattro compagini ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze accederanno ai quarti di finale, il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dalla classifica combinata dei tre gruppi.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Giochi dopo aver vinto la Nations League poche settimane fa. La nostra Nazionale cercherà il grande colpaccio nella rassegna a cinque cerchi sotto la guida del CT Julio Velasco. Le azzurre incominceranno il proprio cammino in una Pool complessa in cui figurano la Turchia (Campionessa d’Europa), Olanda e Repubblica Dominicana. Paola Egonu e compagne sono tra le favorite della vigilia insieme a Turchia, Serbia, USA, Brasile, Giappone, Cina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al volley), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

09.00 Fase a gironi femminile: Italia-Repubblica Dominicana

13.00 Fase a gironi femminile: Polonia-Giappone

Lunedì 29 luglio

09.00 Fase a gironi femminile: Turchia-Olanda

13.00 Fase a gironi femminile: Brasile-Kenya

17.00 Fase a gironi femminile: USA-Cina

21.00 Fase a gironi femminile: Francia-Serbia

Mercoledì 31 luglio

17.00 Fase a gironi femminile: USA-Serbia

21.00 Fase a gironi femminile: Polonia-Kenya

Giovedì 1° agosto

09.00 Fase a gironi femminile: Turchia-Repubblica Dominicana

13.00 Fase a gironi femminile: Brasile-Giappone

17.00 Fase a gironi femminile: Italia-Olanda

21.00 Fase a gironi femminile: Francia-Cina

Sabato 3 agosto

09.00 Fase a gironi femminile: Olanda-Repubblica Dominicana

13.00 Fase a gironi femminile: Giappone-Kenya

Domenica 4 agosto

09.00 Fase a gironi femminile: Italia-Turchia

13.00 Fase a gironi femminile: Francia-USA

17.00 Fase a gironi femminile: Cina-Serbia

21.00 Fase a gironi femminile: Brasile-Poloniaù

Martedì 6 agosto

09.00 Quarto di finale femminile 1

13.00 Quarto di finale femminile 2

17.00 Quarto di finale femminile 3

21.00 Quarto di finale femminile 4

Giovedì 8 agosto

16.00 Semifinale femminile 1

20.00 Semifinale femminile 2

Sabato 10 agosto

17.15 Finale per il bronzo

Domenica 11 agosto

13.00 Finale per l’oro

COME VEDERE LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 IN TV E STREAMING

IN TV PER GLI ABBONATI: L’OFFERTA DI EUROSPORT E SKY

I Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K.

IN TV GRATIS E IN CHIARO: LA PROPOSTA DELLA RAI

La Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2 e RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

IN STREAMING PER GLI ABBONATI: DISCOVERY+, SKY GO, NOW, DAZN

Su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

IN STREAMING GRATIS: LA COPERTURA DELLA RAI

Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.