Pallanuoto, Olimpiadi Parigi 2024: risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello vola

Secondo turno per il torneo olimpico di Parigi nella pallanuoto maschile. Tante le partite interessanti e non poche le sorprese nella giornata odierna: da sottolineare lo spettacolare trionfo del Settebello nel remake della finale mondiale sulla Croazia e la clamorosa vittoria della Serbia sull’Australia per 8-3. Il match però più appassionante è stato quello tra Montenegro e Grecia, con gli ellenici che si sono imposti in rimonta ai rigori. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SECONDA GIORNATA PALLANUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024

2ª giornata – martedì 30 luglio

Australia-Serbia (B) 8-3 (1-0, 5-1, 1-0, 1-2)

Croazia-Italia (A) 11-14 (4-3, 2-3, 3-6, 2-2)

Giappone-Francia (B) 13-14 (4-4, 2-3, 3-3, 4-4)

Stati Uniti-Romania (A) 14-8 (3-3, 3-0, 4-1, 4-4)

Montenegro-Grecia (A) 16-17 dtr (4-2, 3-3, 2-3, 3-4; tr 4-5)

Spagna-Ungheria (B) 10-7 (2-1, 2-2, 4-3, 2-1)

CLASSIFICHE

Girone A: Italia 6, Grecia 5, Croazia 3, Stati Uniti 3, Montenegro 1, Romania 0.

Girone B: Spagna 6, Ungheria 3, Serbia 3, Australia 3, Francia 3, Giappone 0.