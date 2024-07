Pallanuoto femminile, Olimpiadi 2024: risultati e classifiche della prima giornata. Tutto facile per gli Stati Uniti

Prima giornata alle Olimpiadi per il torneo di pallanuoto al femminile. Sono quattro gli incontri che sono andati in scena oggi, con l’Italia di Carlo Silipo che è rimasta a riposo ed esordirà lunedì. Da segnalare il netto successo degli Stati Uniti detentori del titolo sulla Grecia, mentre la partita più bella di giornata è quella tra Paesi Bassi ed Ungheria con le Orange che primeggiano per 10-8.

RISULTATI PALLANUOTO FEMMINILE OLIMPIADI 2024

1ª giornata – sabato 27 luglio

Paesi Bassi-Ungheria (A) 10-8 (4-2, 0-1, 2-3, 4-2)

Grecia-Stati Uniti (B) 6-15 (0-3, 2-6, 2-3, 2-3)

Spagna-Francia (B) 15-6 (6-3, 3-1, 3-1, 3-1)

Australia-Cina (A) 7-5 (3-2, 2-1, 0-0, 2-2)

CLASSIFICHE

Girone A: Paesi Bassi 3, Australia 3, Ungheria 0, Cina 0, Canada 0 (una partita in meno).

Girone B: Stati Uniti 3, Spagna 3, Grecia 0, Francia 0, Italia 0 (una partita in meno).