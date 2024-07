Pallanuoto: a Parigi 2024 ripiomba l’incubo Covid-19. Colpita la Nazionale femminile australiana

A pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024 il Covid-19 ritorna ad occupare le pagine di cronaca. I casi di positività, sempre più frequenti nelle ultime settimane per via del propagarsi di una nuova variante, stanno cominciando a proliferare anche in tanti atleti in procinto di cominciare la rassegna a cinque cerchi, tra cui anche parte della Nazionale australiana di pallanuoto femminile.

Sono cinque i tamponi positivi attualmente rilevati all’interno della squadra oceanica, pronta a debuttare sabato 27 luglio nel match contro la Cina in programma a partire dalle 20:05. Secondo quanto riportato dal chef de mission Anna Meares i casi sarebbero limitati al roster di pallanuoto femminile; non dovrebbe dunque verificarsi quell’effetto domino che ha messo in seria difficoltà numerosi team durante i primi anni di diffusione del virus.

“Trattiamo il Covid in modo non differente da qualsiasi altra malattia respiratoria. Tuttavia vogliamo assicurarci che i nostri protocolli funzionino. Pensiamo che affrontare queste malattie sia parte integrante di ogni Olimpiade”, ha detto Meares. Il protocollo, oltre all’uso di mascherine, prevede anche l’isolamento dei positivi dagli altri membri del team al di fuori dell’allenamento.

Quello della Nazionale australiana tuttavia non sembra essere un caso isolato. Nelle scorse ore è infatti emersa la positività di diversi atleti belgi (il cui numero è ancora imprecisato), i quali hanno dovuto rinviare la loro partenza per non correre alcun rischio. Ciò che si teme è che il Covid-19 entri nel villaggio olimpico, rischiando di mettere a repentaglio le gare e le performance degli atleti.