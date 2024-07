Pallamano maschile, nuova sconfitta per la Francia alle Olimpiadi. Sorridono Germania, Norvegia e Danimarca

Si è conclusa al ‘Paris Expo Porte de Versailles’ la seconda giornata per quanto riguarda il torneo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Germania, Norvegia e Danimarca si distinguono in vista della fase centrale del round pre-eliminatorio.

Nel Gruppo A, i tedeschi guidano la classifica dopo un nuovo acuto per 37 a 26 nei confronti del Giappone. Giornata positiva anche per quanto riguarda la Slovenia e la Svezia, rispettivamente a segno nei confronti di Croazia (31-29) e Spagna (29-26)

Dopo la sconfitta di sabato ad opera della Danimarca, i campioni olimpici della Francia si arrendono nuovamente contro la Norvegia per 27 a 22. I danesi hanno primeggiato con facilità per 30 a 27 nei confronti dell’Egitto, mentre in chiusura del programma è da citare l’affermazione dell’Ungheria sull’Argentina (35-25).

Domani sarà il turno delle ragazze, gli uomini rientreranno in campo mercoledì 31 luglio. Sarà la terza delle cinque previste prima della fase più importante del tabellone olimpico, una giornata tutta da seguire con altri sei incontri in programma presso la South Paris Arena 6.