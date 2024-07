Pallamano: la Danimarca batte la Francia a Parigi 2024. Sorridono Egitto e Spagna

Non poteva che cominciare con il botto il torneo di pallamano maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. All’Arena Paris Sud 6 infatti in occasione del primo turno della fase preliminare del raggruppamento B si sono sfidate le finaliste di Tokyo 2020, ovvero Danimarca e Francia, in una partita che questa volta ha dato ragione ai nordici.

Un match davvero di grande carattere quello della compagine danese che, nella fattispecie, ha regolato i padroni di casa per 37-29 cambiando sensibilmente passo nella seconda frazione. Dopo un primo tempo terminato con un vantaggio di misura (18-17), la squadra che ha conquistato l’argento nella scorsa edizione dei Giochi è salita in cattedra nei successivi trenta minuti, sfruttando soprattutto un grande inizio che l’ha portata a chiudere i conti con 19-12, portando lo scarto totale ad otto punti.

Per ciò che concerne gli altri match del raggruppamento B è da segnalare la larga vittoria della Norvegia, squadra che ha regolato l’Argentina per 36-31. Combattuta poi la disputa tra l’Ungheria e l’Egitto dove a spuntarla sono stati gli africani per 32-35.

Nel gruppo A comincia con piede giusto la Spagna, abile a imporsi sulla Slovenia con il punteggio di 22-22. Successo inoltre per la Germania, la quale ha vinto la sfida contro la Svezia per 30-27. Sorride infine la Croazia che, di misura, ha avuto la meglio sul Giappone per 30-29. Di seguito le classifiche aggiornate.

PALLAMANO MASCHILE PARIGI 2024: LE CLASSIFICHE DEI DUE GIRONI AGGIORNATE

GIRONE A

Pos TeAM Pld W D L GF GA GD Pts 1 1 1 0 0 30 27 +3 2 2 1 1 0 0 25 22 +3 2 3 1 1 0 0 30 29 +1 2 4 1 0 0 1 29 30 −1 0 5 1 0 0 1 27 30 −3 0 6 1 0 0 1 22 25 −3 0

GIRONE B