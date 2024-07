Pallamano femminile, la Francia protagonista assoluta nella prima giornata delle Olimpiadi

Inizia con il round preliminare femminile il programma delle Olimpiadi Parigi 2024 per quanto riguarda la pallamano. Sei incontri si sono disputati in successione nella giornata odierna presso la South Paris Arena 6.

Nel Gruppo A sono arrivate le affermazioni da parte di Danimarca e Corea del Sud senza particolari problemi nei confronti di Slovenia (19-27) e Germania (22-23). Decisamente più avvincente il derby scandinavo tra Norvegia e Svezia, bagarre vinta dalle svedesi per 32 a 28.

Tanta azione anche nel Gruppo B con protagonista assoluta la Francia. Le padroni di casa, campionesse olimpiche e mondiali in carica, non hanno sbagliato contro l’Ungheria, il successo è arrivato con il risultato di 28-31. Da rimarcare quest’oggi anche le gioie di Olanda e Brasile contro di Angola (34-31) e Spagna (18-29).

Domani non si terranno eventi per quanto riguarda il programma di pallamano che riprenderà il 27 luglio con il torneo maschile. L’attività delle ragazze presso il Paris Expo Porte de Versailles, invece, riprenderà nella giornata del 28 luglio con altri sei match in programma.

I RISULTATI DI OGGI (25 LUGLIO)

Gruppo A

Slovenia – Danimarca 19-27

Germania – Corea del Sud 22-23

Norvegia – Svezia 28-32

Gruppo B

Olanda – Angola 34-31

Spagna – Brasile 18-29

Ungheria – Francia 28-31