Osama Zoghlami, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Osama Zoghlami è, da cinque anni, il punto di riferimento dei 3000 siepi in Italia e attorno ai suoi risultati è nato un gruppo di atleti di buon livello, compreso il fratello Ala. Arriva da un periodo non straordinario che non lo ha visto brillare all’Europeo di Roma (dove è stato ottavo), mentre a Monaco due anni prima era salito sul terzo gradino del podio. L’obiettivo per Parigi tutt’altro che semplice è centrare la finale olimpica. Il livello è altissimo ma se sta bene può farcela

Nome: Osama

Cognome: Zoghlami

Luogo e data di nascita: Tunisi (Tunisia) 19/6/1994

Sport e disciplina: atletica, 3000 siepi

Quando gareggia: 5/7 agosto (3000 siepi)