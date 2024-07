Ordine d’arrivo Tour de France 2024, ventesima tappa: manita di Pogacar su Vingegaard, Ciccone tredicesimo mantiene la top 10

Manita per Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates mette la sua firma anche sulla ventesima e penultima tappa del Tour de France, con arrivo sul Col de la Couillole: nuovamente, una frazione in salita è tutta appannaggio dello sloveno, che ormai domani a Nizza non dovrà fare altro che esultare con la maglia gialla indosso.

Il fenomeno sloveno ha battuto in uno sprint a due Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), che aveva lavorato strenuamente negli ultimi chilometri per staccare Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), quarto a 53”. Sul podio Richard Carapaz (EF Education-Easypost) che si prende la maglia a pois; Giulio Ciccone (Lidl-Trek) chiude invece tredicesimo a 2’52” dal vincitore, ma protegge la top 10 in classifica mettendo 12” in più tra lui e Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

TOUR DE FRANCE 2024, ORDINE D’ARRIVO VENTESIMA TAPPA

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 210 100 4:04:22

2 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 150 70 0:07

3 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 110 50 0:23

4 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 90 40 0:53

5 MAS Enric Movistar Team 70 32 1:07

6 ALMEIDA João UAE Team Emirates 55 26 1:28

7 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 45 22 1:33

8 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 40 18 1:41

9 YATES Adam UAE Team Emirates 35 14 1:43

10 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 30 10 1:52

11 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 25 8 2:43

12 GEE Derek Israel – Premier Tech 20 6 2:48

13 CICCONE Giulio Lidl – Trek 15 4 2:52

14 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 10 2 3:04

15 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5 1 3:26

16 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 3:45

17 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 3:53

18 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:24

19 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 5:28

20 POELS Wout Bahrain – Victorious 6:13

21 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 6:25

22 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 6:46

23 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

24 CRAS Steff TotalEnergies 6:48

25 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty ,,

26 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 7:11