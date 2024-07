Ordine d’arrivo Tour de France 2024, quattordicesima tappa: Pogacar da solo a Pla d’Adet su Vingegaard ed Evenepoel, quinto Ciccone

Una vittoria da Hulk per Tadej Pogacar. La maglia gialla ha messo in chiaro chi comanda al Tour de France: con uno scatto bruciante a cinque chilometri dal traguardo, lo sloveno della UAE Team Emirates ha vinto in solitaria la Pau-Saint-Lary-Soulan (Pla d’Adet), distanziando tutti gli avversari.

Grazie alla sua azione negli ultimi cinque chilometri, lo sloveno ha guadagnato 39” su Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) e 1’10” su Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) si conferma il primo degli umani al quarto poto, ma dietro di lui un ottimo Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

TOUR DE FRANCE 2024, ORDINE D’ARRIVO QUATTORDICESIMA TAPPA

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 210 100 4:01:51

2 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 150 70 0:39

3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 110 50 1:10

4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 90 40 1:19

5 CICCONE Giulio Lidl – Trek 70 32 1:23

6 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 55 26 ,,

7 YATES Adam UAE Team Emirates 45 22 ,,

8 GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 40 18 1:26

9 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike 35 14 1:29

10 GEE Derek Israel – Premier Tech 30 10 ,,

11 LANDA Mikel Soudal Quick-Step 25 8 ,,

12 ALMEIDA João UAE Team Emirates 20 6 1:31

13 YATES Simon Team Jayco AlUla 15 4 1:33

14 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 10 2 2:28

15 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 5 1 3:10

16 HEALY Ben EF Education – EasyPost 3:27

17 MARTIN Guillaume Cofidis 4:01

18 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 4:09

19 HARPER Chris Team Jayco AlUla ,,

20 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

21 CRAS Steff TotalEnergies 4:36

22 ROMO Javier Movistar Team 5:02

23 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 5:20

24 JEGAT Jordan TotalEnergies 8:01

25 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 8:40

26 POELS Wout Bahrain – Victorious 9:36

27 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility 10:13

28 RODRÍGUEZ Cristián Arkéa – B&B Hotels ,,

29 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 10:45

30 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 10:53

31 LAZKANO Oier Movistar Team 10:54

32 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 11:00

33 DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers ,,

34 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

35 HIRT Jan Soudal Quick-Step 11:57

36 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 12:29

37 BERNARD Julien Lidl – Trek ,,

38 ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

39 VERONA Carlos Lidl – Trek ,,

40 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

41 SOLER Marc UAE Team Emirates 13:44

42 HAIG Jack Bahrain – Victorious 14:32

43 SOBRERO Matteo Red Bull – BORA – hansgrohe 14:42

44 JUNGELS Bob Red Bull – BORA – hansgrohe 15:25

45 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers ,,

46 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers ,,

47 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike 17:17

48 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 17:22

49 GENIETS Kevin Groupama – FDJ ,,

50 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

51 WILLIAMS Stephen Israel – Premier Tech ,,

52 ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL ,,

53 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 17:26

54 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL 17:51

55 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 20:10

56 MAS Enric Movistar Team 21:14

57 PACHER Quentin Groupama – FDJ ,,

58 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team ,,

59 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 22:55

60 CORT Magnus Uno-X Mobility ,,

61 QUINN Sean EF Education – EasyPost ,,

62 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 24:16

63 LAURANCE Axel Alpecin – Deceuninck 24:48

64 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 25:29

65 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 25:30

66 KULSET Johannes Uno-X Mobility 26:21

67 POLITT Nils UAE Team Emirates 26:55

68 HALLER Marco Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

69 GESCHKE Simon Cofidis ,,

70 COSTA Rui EF Education – EasyPost ,,

71 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla ,,

72 GRELLIER Fabien TotalEnergies 27:03

73 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 27:17

74 MOSCON Gianni Soudal Quick-Step 27:22