Olimpiadi Parigi 2024, ufficiali i due portabandiera della Francia: scelti Manaudou e Robert-Michon

Il Comitato Olimpico Francese ha annunciato ufficialmente la scelta dei portabandiera in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi di Parigi 2024, che andrà in scena nella serata di venerdì 26 luglio. Saranno Florent Manadou e Melina Robert-Michon gli alfieri della delegazione transalpina, in base ai risultati di una votazione tra gli atleti francesi selezionati per le Olimpiadi di casa.

La discobola Robert-Michon (compirà 45 anni il 18 luglio) è alla settima partecipazione olimpica, quasi un record per l’atletica dietro solamente alle otto presenze del marciatore spagnolo Jesus Angel Garcia da Barcellona 1992 a Tokyo 2021. Il primato assoluto di apparizioni ai Giochi è detenuto invece dal cavaliere canadese Ian Miller a quota dieci (dal 1972 al 2012).

Il nuotatore Manadou si appresta ad affrontare invece la sua quarta Olimpiade, dopo aver collezionato tre podi consecutivi sui 50 stile libero con un oro a Londra 2012 e due argenti tra Rio 2016 e Tokyo 2021. Lo sprinter francese vanta inoltre un argento a cinque cerchi nella staffetta 4×100 stile libero (a Rio) oltre a 4 ori mondiali (e altri 4 in vasca corta) e 6 europei (più 5 nella vasca da 25 metri).