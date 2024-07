Olimpiadi Parigi 2024: quali saranno gli impianti di gara. Surf dall’altra parte del mondo, vela a Marsiglia!

Siete pronti? L’edizione 2024 delle Olimpiadi Estive sta per cominciare e spetterà a Parigi, a 100 anni di distanza, essere al centro della scena. Una rassegna a Cinque Cerchi che vuol rappresentare una linea di demarcazione molo chiara rispetto a quella di Tokyo, inevitabilmente condizionata dalla pandemia Covid-19. Giochi del ritorno alla normalità, in questo modo sono stati presentati.

E così, nella competizione il cui via ufficiale sarà dato venerdì 26 luglio e il termine è previsto domenica 11 agosto, saranno coinvolti 34 siti tra stadi, impianti e le onde della Polinesia francese. Impianti multifunzionali che nel passato sono stati teatro di altri eventi sportivi di grande rilevanza, come i Mondiali di calcio del 1998, per non parlare di dove si disputeranno i match del torneo olimpico di tennis, ovvero i campi del Roland Garros.

Di seguito tutte le strutture:

BERCY ARENA (15.000 spettatori): l’impianto ha già ospitato eventi sportivi di alto livello come il Rolex Paris Master, torneo internazionale di tennis maschile, e le fasi finali del Campionato europeo di pallamano femminile 2018 ma anche i concerti di Madonna e Paul McCartney. Durante i Giochi ospiterà le gare ginnastica artistica, trampolino e le partite di basket.

CHAMP-DE-MARS ARENA (8.356 spettatori): creata per ospitare eventi di arte, moda e sport solitamente organizzati al Grand Palais, la Champ de Mars Arena sarà anche il palcoscenico ideale per eventi culturali promossi dalla Rèunion des musèes nationaux-Grand Palais. Ospiterà le competizioni di lotta e judo.

GRAND PALAIS (8.000 spettatori): costruito in occasione dell’Esposizione Universale del 1900 utilizzando le più avanzate tecniche dell’epoca, la struttura presenta una maestosa navata (6.000 tonnellate di acciaio) sormontata da un imponente tetto in vetro. Sarà la sede delle prove della scherma e del taekwondo.

INVALIDES (8.000 spettatori): l’Esplanade des Invalides è una delle mete preferite per il tempo libero dove è possibile praticare sport, ascoltare musica o fare una passeggiata. In occasione di questi Giochi, ospiterà il tiro con l’arco e l’arrivo della maratona.

LA CONCORDE STADIUM: gli organizzatori hanno deciso di riservare agli sport urbani il loro ambiente naturale, ovvero nel cuore della capitale francese. Da questa idea nasce la trasformazione temporanea di Place de La Concorde in un’arena aperta, in linea con i principi dell’Agenda 2020 del Cio. Breakdance, skateboarding (street e park), Bmx e basket 33 condivideranno Place de la Concorde, luogo iconico della Ville Lumière.

PARC DES PRINCES STADIUM (47.926 spettatori): lo storico ‘Parco dei Principì, noto agli appassionati di calcio per essere teatro di sfide internazionali di grande livello e la “Casa” del PSG, alle Olimpiadi ospiterà alcune delle partite di calcio più importanti, tra cui le finali femminili e maschili.

PONT ALEXANDRE III (1.000 spettatori): collega le due sponde della Senna e due impianti come il Grand Palais e Invalides. Sarà la sede d’arrivo delle prove a cronometro del ciclismo individuale, del nuoto di fondo e del triathlon.

PONT D’IENA (3349 spettatori): lungo 155 metri e largo 35, è uno dei 37 ponti di Parigi. Costruito tra il 1808 e il 1814 dall’ingegnere Lamandè, è composto da cinque archi di 28 metri e quattro pilastri intermedi. Durante i Giochi, Pont d’Ièna ospiterà eventi di triathlon, ciclismo su strada, atletica (maratona e marcia) e nuoto di fondo (10 km).

PORTE DE LA CHAPELLE ARENA (7.000 spettatori): nuovo importante polo culturale della capitale francese, ospiterà gli eventi di badminton e ginnastica ritmica.

ROLAND-GARROS (14.962 spettatori): costruito nel 1928 e intitolato al celebre aviatore francese, la struttura è situata ai margini del Bois de Boulogne, potendo contare su 18 campi in terra battuta, già teatro dello Slam. Una sede molto speciale per i tennisti.

SOUTH PARIS ARENA (12.000 spettatori/pallavolo; 6.650/tennistavolo; 6.500/pesi; 7.800/pallamano): fa parte del Paris Expo Porte de Versailles, centro espositivo e congressuale tra i più attivi in Europa e più visitato in Francia. è stato costruito nel 1923. Il padiglione 1 ospiterà la pallavolo, il padiglione 4 il tennistavolo, mentre il padiglione 6 sarà la sede della pallamano e dei pesi.

TOUR EIFFEL STADIUM (12.860 spettatori): per i parigini Champ-de-Mars è un luogo di incontro e festa. Tantissime persone affollano ogni giorno uno dei giardini pubblici più iconici della città per praticare sport, ammirare il panorama o semplicemente passeggiare in mezzo al verde. L’arena temporanea ospiterà i tornei di beach volley.

AQUATICS CENTRE (5.000 spettatori): è uno dei due impianti sportivi permanenti realizzati per i Giochi di Parigi. Ne beneficeranno non soltanto i residenti di Seine-Saint-Denis ma l’intero movimento natatorio francese. L’Aquatics Centre sorge di fronte allo Stade de France. Ospiterà nuoto artistico, tuffi e le partite della fase a gironi della pallanuoto.

VERSAILLES (fino a 40.000 spettatori): la Reggia di Versailles, simbolo iconico conosciuto in tutto il mondo, sarà la sede delle gare di equitazione e pentathlon moderno. Residenza di Re Luigi XIV dal 1682, con i suoi magnifici giardini è diventato museo nazionale, aperto al pubblico, nel 1883. Nel 1979 è stato il primo sito francese ad essere dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

ELANCOURT HILL (15.000 spettatori): situato a 231 metri, è il punto più alto della regione parigina dove i svolgeranno le prove di mountain bike. Dalla sommità si puo’ godere la vista mozzafiato sulla Torre Eiffel, La Dèfense e le foreste che circondano Parigi. Dopo la Seconda guerra mondiale divenne una discarica, chiusa nel 1975. Negli anni ’80 un ambizioso programma di rigenerazione trasformo’ la collina in un parco pubblico.

GOLF NATIONAL (32.720 spettatori): gode di due percorsi da 18 buche ma ‘L’Albatros’ si distingue come il più competitivo e complesso che è già stato utilizzato per le principali competizioni internazionali, inclusa la Ryder Cup del 2018.

LE BOURGET SPORT CLIMBING VENUE (6.000 spettatori): sarà il sito dell’arrampicata sportiva. Sei le pareti, tre dedicate all’allenamento e al riscaldamento (due indoor e una outdoor) e tre per le gare (lead, speed e boulder), tutte all’aperto.

NORTH PARIS ARENA (6.000 spettatori): si trova vicino all’aeroporto Paris-Charles de Gaulle e questa venue ospiterà le eliminatorie degli eventi di pugilato e le prove di scherma del pentathlon moderno.

LA DEFENSE ARENA (17.000 spettatori): è una struttura polivalente eccezionale in termini di dimensioni e capacità. Dispone dello schermo gigante interattivo più grande al mondo. Con un design e 600 “scaglie” giganti in alluminio e vetro che compongono la facciata esterna dell’edificio, grazie alla sua struttura modulare e multiuso, la Paris La Dèfense Arena ospiterà per la prima volta nella sua storia le gare di nuoto e pallanuoto.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES BMX STADIUM (3000 spettatori): la pista, interamente coperta e accessibile anche ai praticanti amatoriali, è stata ridisegnata appositamente per le gare a cinque cerchi. La bmx sarà la disciplina con meno partecipanti, solo 25.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES VELODROME (5000 spettatori): il velodromo è un vero gioiello, fiore all’occhiello e sede operativa della Federazione ciclistica francese: sede dei Mondiali di ciclismo su pista nel 2015 e nel 2022 e degli Europei 2016, è pronto per accogliere le gare olimpiche di Parigi.

STADE DE FRANCE (77.083 spettatori): inaugurato in occasione dei Mondiali di calcio del 1998, da allora ospita i più grandi eventi sportivi del Paese, dai Mondiali di atletica leggera del 2003 alla Coppa del mondo di rugby del 2007 fino all’Europeo di calcio del 2016. Ha accolto concerti di moltissime star della musica internazionali. In occasione dei Giochi sarà la sede delle gare di atletica e rugby e della cerimonia di chiusura.

VAIRES-SUR-MARNE NAUTICAL STADIUM (24.000 spettator/canoa velocità e canottaggio; 12.000/canoa slalom): prima struttura di nuova concezione ad essere consegnata nel giugno del 2019, il complesso è strutturato attorno a tre elementi centrali della base ricreativa: il lago, lo stadio delle acque bianche e la zona giorno. Centro internazionale di eccellenza, insieme a Pechino e Sydney è uno dei tre siti al mondo con le strutture necessarie per organizzare allo stesso tempo gli eventi olimpici di canoa kayak e canottaggio.

YVES-DU-MANOIR STADIUM (15.000 spettatori): ospitare per due volte i Giochi Olimpici è un privilegio che pochissimi impianti possono vantare. Ai Giochi del 1924 era stato il teatro della cerimonia d’apertura e delle gare di atletica leggera. Più volte ristrutturato, nei prossimi giorni ospiterà le partite di hockey su prato.

BORDEAUX STADIUM (42.000 spettatori): la ‘Casa’ dei Girondins de Bordeaux, una delle principali squadre di calcio in Francia, l”impianto ospiterà le partite di calcio.

CHATEAUROUX SHOOTING CENTRE: situato a 271 chilometri, l’impianto è uno dei più grandi poligoni di tiro a livello internazionale. In occasione di Parigi 2024 ospiterà gli eventi di tiro a segno e tiro a volo.

GEOFFROY-GUICHARD STADIUM (41.965 spettatori): è uno degli impianti francesi più iconici ed è stato il palcoscenico di alcuni dei momenti più importanti della storia dell’As Saint-Etienne. Dalla sua costruzione nel 1931, lo stadio ‘Chaudron’ è stato più volte ristrutturato per accogliere le principali competizioni sportive, dagli Europei di calcio del 1984 alla Coppa del Mondo di rugby del 2007.

LA BEAUJOIRE STADIUM (37.473 spettatori): sede della squadra di calcio dell’Fc Nantes da quando è stato costruito, lo stadio è dotato di un tetto che copre tutte le tribune e resta uno degli stadi più famosi di Francia.

LYON STADIUM (59.186 spettatori): impianto recente e ultramoderno di proprietà dell’Olympique Lyonnais, lo stadio è stato progettato con l’ambizione di rispettare l’ambiente. Grazie ai pannelli solari sul tetto, il 100% della sua energia è rinnovabile.

MARSEILLE MARINA (12.262 spettatori): considerato il miglior luogo per ospitare gli eventi velici. Punto di partenza delle barche il porto turistico di Roucas-Blanc. La qualità delle condizioni dell’acqua al largo di Marsiglia, con venti relativamente costanti e una configurazione costiera correttamente orientata, senza correnti o maree, assicurerà agli atleti condizioni tattiche e strategiche ideali.

MARSEILLE STADIUM (67.394 spettatori): conosciuto come Stade Vèlodrome, è il secondo impianto più grande di Francia. Oltre alle partite casalinghe dell’Olympique de Marseille, l’impianto ha ospitato diverse gare della nazionale francese e tutte le principali competizioni organizzate in Francia dalla prima metà del XX secolo.

NICE STADIUM (36.178 spettatori): impianto ultramoderno nel 2013 per sostituire il vecchio e obsoleto Stade du Ray, è sede della squadra di calcio dell’OGC Nice.

PIERRE MAUROY STADIUM (27.000 spettatori): impianto modulare dal design spettacolare, costruito nel 2012 e sede del Lille Olympique Sporting Club, una delle principali società calcistiche francesi. Situato a Villeneuve-d’Ascq, lo stadio è dotato di un tetto che puo’ aprirsi o chiudersi in trenta minuti. Durante i Giochi sarà il palcoscenico della fase a gironi della pallacanestro e della fase finale dei tornei di pallamano.

TAHITI TEAHUPO’O (600 spettatori): è il sito di Parigi 2024 più lontano. Si trova lungo la Route de Teahupo’o nell’isola di Tahiti nella Polinesia francese e ospiterà le gare di surf, confermata disciplina olimpica dopo il debutto a Tokyo.