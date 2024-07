Olimpiadi Parigi 2024, Novak Djokovic ironizza: preghiera per sfatare il tabù dell’oro – VIDEO

Un maniera per sfatare un tabù? Novak Djokovic è tra i grandi personaggio di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver compiuto una vera e propria impresa a Wimbledon, raggiungendo la Finale dopo aver subìto un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro 20 giorni circa dell’inizio dello Slam di Londra, Nole si ripresenta sulla terra rossa francese, lì dove si era procurato nel match vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo.

È noto quanto Djokovic tenga in maniera particolare alla rassegna a Cinque Cerchi e soprattutto quanta voglia di andare a riempire una casella vuota. Il riferimento a quella dell’oro olimpico, che per un motivo e per l’altro gli è sempre sfuggito. Per un campione come lui, a caccia di tutti i record possibili e immaginabili, la conquista del metallo più pregiato a Cinque Cerchi è una priorità.

Ricordiamo che il fuoriclasse nativo di Belgrado può vantare il bronzo a Pechino 2008. E così, in maniera molto ironica, Djokovic si è reso protagonista di un video sui social, diffuso tramite Tik Tok, in cui in maniera divertita ha sfilato davanti alle medaglie olimpiche a precedere di poche ore la Cerimonia d’Apertura.

Ponendo le mani in segno di preghiera e rivolgendo lo sguardo verso l’alto, Novak avrà chiesto un intervento dall’alto per fargli centrare questo target. Di seguito il video:

VIDEO PREGHIERA NOVAK DJOKOVIC OLIMPIADI PARIGI 2024