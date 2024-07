Olimpiadi Parigi 2024, Mattarella agli azzurri: “Su di voi tanto affetto, ma non interpretatelo come pressione”

Mancano poco meno di ventiquattro ore alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi, giovedì 25 luglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto in mattinata la Capitale francese, condividendo il viaggio con un compagno d’eccezione, Gianmarco “Gimbo” Tamberi, il quale sarà portabandiera insieme ad Arianna Errigo. Intorno all’ora di pranzo il Capo dello Stato è arrivato al Villaggio Olimpico, dove ha incontrato gli atleti dell’Italia Team, il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Segretario Generale e Capo Missione Carlo Mornati.

Dopo aver cantato l’Inno Nazionale, Mattarella ha incoraggiato gli azzurri, utilizzando il suo solito stile garbato e sobrio: “Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. E’ un affetto sincero che non dovete però interpretare come una pressione – ha detto il Presidente nelle parole raccolte da RAI News -. Poco fa abbiamo cantato l’inno; è meglio sentirlo tante altre volte, ma grazie a voi. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute, ma è più importante il senso dello sport che voi avrete. Avete un messaggio da dare: in un mondo così complicato, qui che siete con atleti di tanti altri Paesi potete mandare un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza, di serenità internazionale“.

Mattarella, accompagnato dai corazzieri, ha inoltre firmato il muro della tregua olimpica. Questa sera il Presidente parteciperà ad una cena al Louvre organizzata da Emmanuel Macron, dove saranno presenti diversi altri Capi di Stato.