Olimpiadi Parigi 2024, le stelle del rugby a XV che proveranno l’avventura nel Seven

Prenderà il via il prossimo 24 luglio il torneo olimpico di rugby a sette e a Parigi le dodici nazionali più forti al mondo si sfideranno per conquistare il trono che da due edizioni delle Olimpiadi appartiene alle Fiji. Dalla Nuova Zelanda alla Francia, passando per l’Australia e l’Argentina sono tante le squadre che possono puntare all’oro. E in campo vedremo anche un paio di giocatori che siamo abituati a vedere nel rugby a XV.

Non capita spesso che stelle della rugby union si dedichino al Seven, ma da quando il rugby a sette è diventata disciplina olimpica vi sono stati alcuni campioni che si sono messi in gioco nella versione ridotta della palla ovale. Da Sonny Bill Williams a Cheslin Kolbe, passando per Samu Kerevi e Rieko Ioane sono diversi i campioni passati da una versione all’altra della palla ovale. Ma, in quasi tutti i casi, il passaggio ha visto questi giocatori esordire a livello internazionale nel rugby 7s per poi diventare campioni anche nel rugby a XV.

A Parigi saranno due i nomi da tenere d’occhio. Dovevano essere tre inizialmente, ma l’ex capitano e stella dell’Australia Michael Hooper ha dovuto alzare bandiera bianca poche settimane fa per i troppi infortuni e ha annunciato l’addio al rugby giocato. In campo, con l’Irlanda, ci sarà invece Hugo Keenan. Classe ’96, ala ed estremo del Leinster, Keenan dal 2017 a oggi ha vestito 17 volte la maglia dell’Irlanda e ora punterà a una medaglia olimpica.

Ma il nome più atteso è sicuramente quello di Antoine Dupont. La Francia nell’ultimo anno ha scalato il ranking del rugby Seven e lo ha fatto anche grazie all’apporto del mediano di mischia. Dupont è considerato oggi uno dei più forti giocatori di rugby al mondo, il più forte numero 9 e quest’anno ha rinunciato al Sei Nazioni per concentrarsi sul rugby a sette. E fino a ora i risultati sono stati ottimi e a Parigi Dupont sarà sicuramente una stella da tenere d’occhio, perché ha messo una medaglia olimpica nel mirino.