Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali 30 luglio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 30 LUGLIO

TIRO A VOLO

Ore 15.30: finale trap maschile

Giovanni Pellielo, a 54 anni, insegue quell’oro olimpico che rappresenta la magnifica ossessione della sua vita: sarebbe una storia talmente bella da meritare un film. L’azzurro, con 73 piattelli su 75, è pienamente in corsa per accedere in finale. Mauro De Filippis è poco dietro (72/75): non potrà permettersi altri errori per sperare di superare il taglio. Il livello è davvero spaventoso: basta un piattello mancato per perdere anche 15 posizioni.

Percentuali di medaglia

Giovanni Pellielo 35%

Mauro De Filippis 10%

JUDO

Dalle 16.00: finali -81 kg uomini e -63 kg donne

Antonio Esposito è un outsider nella categoria -81 kg: l’obiettivo sarà quello di raggiungere almeno i quarti di finale, di modo da poter rientrare eventualmente nel giro dei ripescaggi. Il tabellone offre una buona occasione al judoka campano. Chissà che Savita Russo non possa regalarci una sorpresa: qualificatasi ai Giochi in extremis e grazie alle riallocazioni, è un talento giovane e purissimo, che può dare fastidio a chiunque.

Percentuali di medaglia

Antonio Esposito 40%

Savita Russo 30%

GINNASTICA ARTISTICA

Ore 18.15: finale a squadre femminile

La gara più attesa per l’Italia, quella in cui si giocherà le chance maggiori di medaglia, perché le possibilità nelle finali di specialità saranno molto risicate. Gli Stati Uniti, lo sappiamo, sono di un altro pianeta. Sulla carta le azzurre dovranno fare la corsa su Brasile e Cina, ma attenzione anche alla Gran Bretagna. Pesa l’incognita dell’infortunio alla caviglia di Elisa Iorio, che probabilmente verrà schierata solo alle parallele asimmetriche.

Percentuali di medaglia

Italia 45%

SCHERMA

Ore 20.30: finale spada femminile a squadre

La prova individuale, non nascondiamoci, è stata disastrosa. Le azzurre hanno l’ultima possibilità per salvare le Olimpiadi. A Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio si aggiungerà l’esperta Mara Navarria. Esordio da non sbagliare con l’Egitto, poi Cina o Ucraina in semifinale.

Percentuali di medaglia

Italia 50%

NUOTO

Ore 21.02: 800 sl uomini

Gregorio Paltrinieri avrà perso lo smalto di un tempo in piscina, tuttavia nella gara secca resta un avversario imprevedibile e pericoloso per tutti. Dovrà riuscire ad imporre un ritmo indiavolato per provare a staccare più avversari possibile, perché l’arrivo allo sprint non è mai stato il suo punto di forza. L’uomo da battere sarà l’irlandese Daniel Wiffen, candidato alla doppietta d’oro 800-1500 sl.

Percentuali di medaglia

Gregorio Paltrinieri 40%