Olimpiadi Parigi 2024: le previsioni meteo. Il caldo sarà grande padrone

Si preannunciano due settimane di sole e grande caldo a Parigi, dove si disputeranno le Olimpiadi 2024 da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Le previsioni meteo sono inequivocabili e non lasciano pensare a una tregua nella capitale francese, eccezion fatta per qualche timido temporale che come sempre anima i tardi pomeriggi estivi. Temperature che non scenderanno sotto i 25-27 °C nel corso della giornata faranno compagnia agli appassionati di sport che seguiranno i Giochi e agli atleti che saranno grandi protagonisti.

Stiamo parlando naturalmente delle condizioni all’aperto, mentre al coperto il discorso sarà ben diverso visto che si sarà all’ombra e i vari impianti saranno dotati di aria condizionata. L’unica consolazione è che il cielo potrebbe essere a volte velato, concedendo così un po’ di sollievo. Musica un po’ diversa a Marsiglia dove si svolgeranno le gare di vela: si andrà anche oltre i 30 °C, spesso con sole pieno e senza nuvole preannunciate in cielo.

A Chatearoux, per le gare di tiro, un paio di gradi in meno rispetto alla capitale, ma sempre grande caldo e assenza di pioggia. Le partite si disputeranno un po’ in tutta la Francia, ma la situazione non cambierà di molto e il caldo tormenterà i giocatori. Per il surf si andrà dalla parte del Pianeta: in Polinesia francese si starà soprattutto attenti alle onde e alla qualità del vento.