Olimpiadi Parigi 2024, il sindaco Hidalgo si tuffa nella Senna: “Acqua molto buona, giornata da sogno”

A nove giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024, la sindaca della capitale francese Anne Hidalgo ha mantenuto la sua promessa e si è tuffata nella Senna come gesto per dimostrare la qualità dell’acqua in quella che sarà la location per le gare di nuoto di fondo e di triathlon durante i Giochi.

Nelle ultime settimane le polemiche erano state molteplici, visto che ad inizio giugno alcuni esami aveva indicato la presenza di alcuni batteri nelle acque della Senna. Nelle ultime settimane il livello di qualità dell’acqua è notevolmente migliorato ed oggi la prima cittadina parigina ha voluto lanciare un ulteriore segnale in vista degli ormai imminenti Giochi Olimpici.

Dal 2015 gli organizzatori, con il supporto dei politici cittadini, hanno investito molto oltre 1,3 miliardi di euro per rendere balneabile la Senna alle Olimpiadi e per garantire la sua pulizia anche nei prossimi anni. Le polemiche, però, per la scarsa qualità delle acque sono aumentate sempre di più negli ultimi mesi, con anche le possibili ipotesi di uno spostamento delle gare olimpiche da un’altra parte.

Le autorità cittadine e il comitato olimpico francese, però, hanno sempre sostenuto la qualità delle acque della Senna, con tante iniziative come quella odierna della sindaca Hidalgo. Dopo la nuotata, Hidalgo ha commentato: “La Senna è squisita. L’acqua è molto, molto buona. Un po’ fresca, ma non così male. La giornata di oggi è un sogno e una testimonianza del tanto lavoro che abbiamo svolto”.

#Paris Mayor Anne #Hidalgo finally swam in the #Seine Wednesday after putting it off multiple times.

The latest @Surfrider test shows that the #river is currently safe to #swim in .

But are #Parisians ready to take the plunge? @KatrineLyngso reports #annehidalgo pic.twitter.com/WKelIYCtEE

