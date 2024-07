Olimpiadi Parigi 2024: i grandi assenti dell’Italia. Protagonisti di lusso rimasti fuori per problemi fisici

Ormai ci siamo. Stasera si svolgerà la Cerimonia d’Apertura e domani verranno assegnate le prime medaglie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si profila un’edizione particolarmente interessante per l’Italia, forse mai così competitiva e ambiziosa alla vigilia di una rassegna a cinque cerchi (anche grazie all’esclusione di tanti russi e bielorussi, per motivi extra-sportivi) nonostante alcune assenze molto pesanti.

L’ultima in ordine cronologico è stata ufficializzata appena due giorni fa, con il doloroso forfait di Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis mondiale, che avrebbe dovuto giocare sia in singolo che in doppio (in coppia con Lorenzo Musetti, sarebbe stato prima testa di serie in entrambe le specialità), ha rinunciato alle Olimpiadi parigine in programma sulla terra rossa del Roland Garros a causa di una tonsillite.

In precedenza si erano susseguite altre rinunce o esclusioni per problemi fisici come nel caso della ginnasta Asia D’Amato, costretta a saltare l’appuntamento olimpico dopo essersi procurata la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro durante gli Europei di Rimini. Il Bel Paese non avrà a disposizione nemmeno Daniele Garozzo, due volte medagliato ai Giochi (oro a Rio 2016, argento a Tokyo 2021) nel fioretto individuale, che ha annunciato il ritiro per problemi cardiaci.

Stessa motivazione (criticità cardiache) per la mancata convocazione di Arianna Bridi nel nuoto di fondo e di Simone Anzani nel volley maschile, mentre la squadra di pallavolo femminile ha perso per strada nel giro di due mesi le schiacciatrici Elena Pietrini (operazione alla spalla) e Alice Degradi (lesione al crociato). Niente quinta partecipazione olimpica nella ginnastica artistica per Vanessa Ferrari, bloccata proprio sul più bello da un infortunio al polpaccio mentre stava provando a guadagnarsi la chiamata per Parigi 2024.