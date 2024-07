Olimpiadi invernali 2030, Torino ospiterà le gare di pattinaggio di velocità

Torino tornerà a vivere le emozioni olimpiche dopo la meravigliosa edizione dei Giochi del 2006. Il capoluogo piemontese è stato infatti scelto come sede delle gare di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2030, che sono stata assegnate nella giornata di ieri alla Francia (precisamente si disputeranno nelle Alpi francesi).

Queste le parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “È una notizia che arriva dopo mesi di lavoro in sinergia con la Regione Piemonte. Nel 2030 l’Oval, come già fece nel 2006, accoglierà atlete e atleti da tutto il mondo per la spettacolare specialità olimpica del pattinaggio di velocità. Torino continua dunque nel percorso che la sta portando al centro delle rotte dei grandi eventi sportivi internazionali. Il ritorno delle Olimpiadi invernali sul nostro territorio è un risultato straordinario, che ci riempie davvero d’orgoglio”.

Le gare di pattinaggio velocità si disputeranno dunque in Italia, con il nostro paese che avrà ancora un po’ di Olimpiade dopo l’edizione casalinga del 2026 di Milano-Cortina. La sede sarà quella dell’Oval Lingotto, proprio dove si erano tenute le competizioni nel 2006.

Indimenticabile quell’edizione olimpica per i colori azzurri, grazie soprattutto ad Enrico Fabris. Il veneto vinse la medaglia d’oro nei 1500 metri e poi soprattutto fu protagonista con Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello dello storico trionfo nell’inseguimento a squadre.