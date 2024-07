Olanda-Italia oggi in tv, calcio femminile: orario, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, venerdì 12 luglio (ore 20.45), la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in scena per la penultima giornata di incontri del Gruppo 1 della Lega A di qualificazione agli Europei 2025 in Svizzera. Le azzurre, reduci dai due pareggi contro la Norvegia nel back-to-back contro le scandinave, affronteranno l’Olanda al Fortuna Stadion di Sittard.

Le Oranje, in vetta alla graduatoria con 7 punti, possono chiudere il discorso qualificazione con una vittoria quest’oggi. La selezione del Bel Paese cercherà di uscire dal campo con un risultato utile, in modo poi da giocarsi tutto il possibile nella prossima sfida contro la Finlandia (16 luglio a Bolzano). Una partita molto complicata, visto che le neerlandesi hanno sempre vinto tra le mura amiche in questo percorso.

C’è però il precedente casalingo a Cosenza, nel quale l’Italia ha sconfitto la squadra dei Paesi Bassi con le marcature di Agnese Bonfantini e di Valentina Giacinti. Vedremo se la formazione allenata da Andrea Soncin riuscirà a esprimere tutta quella personalità per ottenere il meglio possibile e compiere un passo importante verso la qualificazione diretta alla fase finale degli Europei.

La partita tra Olanda e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, andrà in scena al Fortuna Stadion di Sittard e sarà trasmessa in diretta tv da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

OLANDA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2024

Venerdì 12 luglio

Ore 20.45 Olanda-Italia al Fortuna Stadion di Sittard – Diretta tv su RaiSport HD

OLANDA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA-ITALIA

OLANDA (4-3-3): Van Domselaar; Nijstad, Wilma, Janssen, Buurman; Groenen, Spitse, Van de Donk; Pelova, Beerensteyn, Martens.

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Bonansea, Giugliano, Caruso, Dragoni; Giacinti, Bonfantini.