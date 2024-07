Nuoto, Summer McIntosh si prende di forza il titolo olimpico dei 400 misti

A quasi diciotto anni, Summer McIntosh ottiene la prima medaglia d’oro olimpica della sua carriera. La nuotatrice canadese è la nuova regina a cinque cerchi dei 400 misti; una gara forse scontata, ma la giovane dell’Ontario ha saputo reagire alla pressione, mettendosi alle spalle le ‘cugine’ americane Katie Grimes ed Emma Weyant.

Sin da subito è una sfida a due tra la canadese e la statunitense, con la prima che prende inizialmente il comando a farfalla. Il dorso sembra poter arridere a Grimes, ma McIntosh va davvero ad un altro ritmo.

Non c’è storia: rana prima, stile libero dopo, McIntosh si avvia verso una vittoria meritatissima, con Grimes che non riesce ad avvicinarsi più di tanto. Non per niente, stiamo parlando della padrona del record del mondo ottenuto soltanto due mesi e mezzo fa.

Non c’è bisogno della prestazione della vita, il 4’27”71 è lontano oltre un secondo anche dal record olimpico. Katie Grimes è seconda con quasi sei secondi di margine (4’33”40, avanti ad Emma Weyant che da corsia 4 si accontenta del bronzo in 4’34”93.