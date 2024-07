Terzo giorno di semifinali e Finali in questi Europei giovanili di nuoto in corsie a Vilnius, in Lituania. La selezione del Bel Paese ha confermato di avere in Sara Curtis il suo punto di riferimento principale. La classe 2006 piemontese, allenata da Thomas Maggiora, quest’oggi è andata a prendersi la quarta medaglia d’oro di questo percorso, dopo quella nei 50 dorso in 27″94 (record italiano cadette) e nelle due staffette (4×100 sl e 4×100 mista).

Sono stati i suoi 50 stile libero a sorriderle, con il crono di 24″67 a precedere la croata Jana Pavalic (24″92) e la britannica Skye Carter (25″24). Nei 100 delfino donne il talento di Caterina Santambrogio, classe 2008, si è espresso: 59″11 per lei e primato personale migliorato, battuta solo dalla danese Martine Dambord (58″75). La britannica Hollie Widdows ha ottenuto il bronzo in 59″16.

La terza medaglia di giornata per il Bel Paese è arrivata nella 4×200 sl femminile. 8’01″71 per le ragazze nostrane, piegate solo dall’Ungheria (8’01″11) che ha potuto contare sull’ultima frazione di Minna Abraham (1’57″05). Chiara Sama ha aperto in 2’00″62, Bianca Nannucci ha toccato la piastra in 2’00″52, Ludovica Terlizzi in 2’01″03 e Lucrezia Domina ha chiuso in 1’59″54. Bronzo per la Germania in 8’04″60. Con questi risultati, l’Italia guida il medaglie con 5 ori, 4 argenti. Nell’atto conclusivo dei 200 misti uomini, Jacopo Barbotti ha sfiorato il podio (2’01″78, personale), giungendo quarto a 0″10 dal britannico Finn Hammer (2’01″68). Oro al rumeno Badea (2’00″05).

Nelle semifinali dei 200 dorso donne, Benedetta Boscaro (2’15″74 personale) e Giada Del Medico (2’17″44) non sono andate oltre il 13° e 14° posto, non ottenendo il pass per la Finale. Nel penultimo atto dei 50 stile libero uomini, grande Italia con Davide Ballarati e Carlos D’Ambrosio che hanno ottenuto il primo crono di 22″37 e il terzo di 22″58, con quest’ultimo che ha eguagliato il suo personale. Nei 200 rana femminili, Lucrezia Mancini è entra in Finale con il quarto tempo di 2’29″77, mentre Giorgia Crepaldi è stata eliminata (2’32″98, 16ma).

Nelle semifinali dei 200 dorso uomini Daniele Del Signore ha siglato il secondo crono dell’overall di 1’59″64, alle spalle dell’irlandese John Shortt (1’58″28). Con lui anche Matteo Venini (2’01″90, ottavo tempo di ingresso). Molto bene anche Daniel Mormoni nel penultimo atto dei 100 delfino uomini, visto il suo personale di 52″61 dietro solo al francese Ethan Dumesnil (52″38). Niente da fare per Alan Vergine (12° in 53″85)