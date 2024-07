Nuoto, Razzetti convince in batteria nei 200 delfino: “Buone sensazioni, non volevo rischiare”

Alberto Razzetti conferma il suo ottimo stato di forma e, dopo il quinto posto nella finale dei 400 misti, timbra il cartellino anche stamattina sui 200 delfino avanzando in semifinale con il quarto tempo assoluto delle batterie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. 1’54″78 il crono realizzato dal ligure, che ha vinto la quarta e ultima heat precedendo all’arrivo la stella francese Leon Marchand.

“Io immaginavo che sarebbe potuta essere una batteria abbastanza veloce, perché vedendo il campo partenti credevo ci volesse addirittura quasi 1’55” per entrare in semifinale, quindi sapevo che era necessario stare sul pezzo stamattina senza risparmiarsi troppo per non rischiare“, le prime dichiarazioni a caldo del ‘Razzo’ ai microfoni di Rai Sport dopo la gara mattutina.

“È stata una batteria ottima, ero un po’ lì di lato quindi cercavo di guardare di fianco Marchand ed il ragazzo giapponese sapendo che sarebbero stati tra i più veloci della gara e quindi sarebbe bastato per passare il turno. Buona gara, buone sensazioni. Vediamo stasera insieme a Giacomo (Carini, ndr) di provare a passare ancora. Comunque è bello gareggiare con quest’atmosfera e ci vorrebbe più spesso“, ha aggiunto il vice-campione del mondo in carica della specialità.