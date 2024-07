Nuoto, Ragaini e Megli strappano la semifinale olimpica nei 200 sl

Due su due per l’Italia nei 200 stile libero delle Olimpiadi di Parigi. Alessandro Ragaini e Filippo Megli strappano in extremis la qualificazione alle semifinali con il quindicesimo ed il sedicesimo tempo.

Due gare all’opposto per i due azzurri, impegnati entrambi nella terza batteria, con il marchigiano che decide di affrontare i primi 100 metri con il freno a mano tirato mentre il toscano tenta di rimanere subito in scia a Danas Rapsys, Lukas Maertens e Duncan Scott. Il risultato è simile, con Ragaini quarto in 1’47”31 e Megli subito dietro con otto centesimi in più.

Ma bisogna aspettare per gioire della qualificazione. La seconda batteria, vinta dall’australiano Maximilian Giuliani, è andata più forte del previsto e la coppia italiana deve aspettare l’ultima prova: il solito David Popovici stampa il miglior tempo di giornata in 1’45”65, Lucas Henveaux, Sunwoo Hwang, Luke Hobson e Thomas Neill hanno un tempo migliore ma l’atteso cinese Zhanle Pan fallisce la prova, andando oltre l’1’49”: Ragaini e Megli si prendono dunque la semifinale con gli ultimi due tempi a disposizione.

Ci sarà bisogno di qualcosa di più per poter aspirare ad un posto tra i migliori otto, con il piazzamento in finale lontano al momento poco più di un secondo per entrambi. Ne verremo a conoscenza questa sera.