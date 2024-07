Nuoto, Qin Haiyang attacca: “Ci fanno fare continui test antidoping per disturbare la nostra preparazione”

Tra i 23 nuotatori cinesi al centro del caso doping di cui hanno parlato New York Times e l’ARD nelle settimane passate, il campione del mondo di 100 e 200 rana a Fukuoka 2023, Qin Haiyang, ha voluto pronunciarsi in merito alla questione. Il tema è legato al caso della compagine asiatica, con atleti risultati positivi alla sostanza vietata trimetazidina (TMZ), in occasione di un raduno all’inizio dell’anno solare 2021, circa sette mesi prima dei Giochi di Tokyo.

Ebbene, i nuotatori non sono stati sanzionati dalla CHINADA (Agenzia antidoping cinese) perché sarebbero state trovate tracce della sostanza incriminata nell’hotel in cui stavano soggiornando. La WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) ha poi confermato la decisione della CHINADA, non avendo basi per mettere in dubbio la spiegazione della contaminazione ambientale.

Le reazioni anche da parte di esponenti di spicco delle altre squadre, come Katie Ledecky o James Guy, non sono mancate. Qin ha precisato come e quanto ci sia stato un intensificarsi dei test antidoping per uno scopo preciso: “Questo dimostra che le squadre europee e americane si sentono minacciate dalle prestazioni della squadra cinese negli ultimi anni. Alcuni trucchi mirano a disturbare il nostro ritmo di preparazione e a distruggere la nostra difesa psicologica. Ma noi non abbiamo paura. Quando si ha la coscienza pulita, non si temono le calunnie. La squadra si sta preparando al ritmo stabilito. Io e i miei compagni di squadra resisteremo alla pressione e vinceremo altre medaglie per mettere a tacere gli scettici“, le sue parole al Guardian in relazione ai test svolti a una media di 5-7 al giorno.

“I test arrivano al mattino presto, prima ancora che ci svegliamo, durante i periodi di riposo a mezzogiorno, costringendoci a riposare sui divani delle hall degli hotel, e persino a notte fonda, tenendoci svegli oltre la mezzanotte“, ha aggiunto il nuotatore cinese.