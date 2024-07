Nuoto, Nicolò Martinenghi in semifinale nei 100 rana alle Olimpiadi in gestione. Avanza anche Viberti

Prima giornata di batterie per l’Ital-nuoto in queste Olimpiadi di Parigi 2024 e Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico nei 100 rana a Tokyo, si è presentato nelle heat della specialità per iniziare al meglio il proprio percorso. Ultimamente, il lombarda fatica un po’ a esprimersi al mattino e le sensazioni di pesantezza in acqua ci sono state anche oggi.

Lo si è notato specialmente per come Tete abbia gestito la prima vasca, forse un po’ troppo lenta. Nella seconda l’azione è stata più incisiva e così ha ottenuto un crono da 59.39, il quarto di una serie di batterie in cui un po’ tutti i big hanno controllato la situazione. Basti pensare che il migliore sia stato l’olandese Caspar Corbeau (59.04) a precedere il britannico Adam Peaty (59.18), il bielorusso Ilya Shymanovich (59.25) e appunto Martinenghi, che ha stampato il medesimo riscontro dell’altro olandese Arno Kamminga (59.39).

Ha giocato un po’ a nascondino il grande favorito della vigilia, Qin Haiyang: il cinese ha ottenuto il nono tempo dell’overall di 59.58 e in semifinale, questa sera, farà vedere di che pasta è fatto. Delusione, invece, per l’altro cinese Sun Jiajun, eliminato dal penultimo atto con il crono di 1:00.11.

Ci sarà invece Ludovico Blu Art Viberti che, pur lontano dal suo personale, ha staccato il biglietto con il 15° tempo di 59.93. Se si ambisce alla Finale servirà nuotare decisamente più forte.