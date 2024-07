Nuoto, Lisa Angiolini: “Mi dispiace. Ho sbagliato l’andata, sono passata troppo piano”

Un nono posto complessivo che fa male. Lisa Angiolini, nei 100 rana femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha di che rammaricarsi.

La toscana classe 1995 ha fatto fermare il cronometro a 1’06″39, un tempo non sufficiente per entrare nella finalissima di domani, dove a difendere i colori italiani ci sarà Benedetta Pilato.

Intercettata dai microfoni di Rai Sport, la ranista ha detto: “Ho sbagliato il passaggio, non me lo so spiegare. Ho fatto un gran ritorno: l’andata troppo piano. I sogni erano altri: è andata così. Mi dispiace, ho sbagliato”.

Tanto telegrafica quanto dispiaciuta la nuotatrice, che ora dovrà cercare di resettare provando a mettersi a disposizione per un’eventuale frazione della 4×100 mista femminile, in programma fra il 3 e il 4 agosto.