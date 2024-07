Nuoto, doppietta australiana nei 200 sl donne alle Olimpiadi: O’Callaghan batte Titmus

Doppietta australiana nei 200 stile libero alle Olimpiadi di Parigi. La Defense Arena vede esultare Mollie O’Callaghan, che ottiene il quarto alloro a cinque cerchi, il primo personale dopo tre in staffetta, della sua carriera, battendo la connazionale Ariarne Titmus e scalzandola dal trono della carriera.

Nei primi metri però è la nativa di Hong Kong Siobhan Haughey a provare a fare l’andatura. L’asiatica è la più veloce nei primi 100 metri, ma le due australiane stanno semplicemente tenendo nel taschino le loro migliori forze. La prima a scoprire le carte è Titmus, che ai 100 metri passa seconda in 55”88, ma poi Mollie O’Callaghan viene fuori.

E difatti la campionessa mondiale in carica mette in mostra una rimonta da applausi. 29”22 ai 150 metri, ma nell’ultima vasca è l’unica che riesce ad andare sotto i 28 secondi, andando a passare sia Titmus che Haughey e conquistando così il suo agognato oro.

Un bello smacco per Titmus, che un mese e mezzo fa ha segnato il record mondiale in 1’52”23. Il predominio mondiale è per la sua giovane compagna di nazionale, a cui manca soltanto il miglior crono della storia.