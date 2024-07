Nuoto, cosa è successo a Ludovico Blu Art Viberti: necessario lo spareggio per la finale olimpica

Le semifinali dei 100 rana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno promosso i migliori sette atleti all’ultimo atto di domani, mentre l’ottavo posto a disposizione verrà deciso tramite uno spareggio tra Ludovico Blu Art Viberti e Melvin Imoudu. Il cosiddetto “swim-off” si è reso necessario perché l’azzurro ed il tedesco si sono attestati in ottava piazza con lo stesso tempo, 59″38.

Viberti e Imoudu erano impegnati nella seconda batteria di semifinale, toccando la piastra d’arrivo in quarta posizione ex aequo e attestandosi di fatto a cavallo della zona qualificazione per la finale a cinque cerchi. Il testa a testa si svolgerà al termine della sessione serale odierna, con il vincitore dello scontro diretto che festeggerà il pass per l’atto conclusivo dei 100 rana.

Già qualificati nel frattempo il britannico Adam Peaty con 58″86, il cinese Adam Peaty con 58″93, l’olandese Arno Kamminga con 59″12, lo statunitense Nic Finke con 59″16, l’altro neerlandese Caspar Corbeau con 59″24, l’azzurro Nicolò Martinenghi con 59″28 ed il teutonico Lucas Matzerath con 59″31.