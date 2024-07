Nuoto, Benedetta Pilato nel gruppo delle migliori nelle batterie dei 100 rana

Due azzurre in semifinale nei 100 rana femminili alle Olimpiadi. Benedetta Pilato mantiene le attese con il sesto tempo assoluto nella specialità, con lei però arriva anche il pass per Lisa Angiolini con il nono crono.

Partiamo dalla carta da medaglia azzurra: Benedetta non impressiona nell’ultima batteria della mattinata, con una seconda vasca rivedibile, ma si può accontentare della terza piazza in 1’06”19, lontana poco più di mezzo secondo dalla cinese Qianting Tang (1’05”63) e dietro anche all’irlandese Mona Mc Sharry.

Molto meglio, rispetto alle attee, Lisa Angiolini: la ventinovenne di Poggibonsi tiene il ritmo di Lilly King ed è terza nella propria batteria in 1’06”27, proponendosi addirittura per un posto in finale. La statunitense è la migliore in 1’06”10, seconda l’israeliana Anastasia Gorbenko.

Il miglior tempo è della sudafricana Tatjana Smith, ex Schoenmaker, che fa segnare un 1’05” netto che impressiona, ma forse tirando un po’ . Avanza anche Ruta Meilutyte, con un non entusiasmante 1’06”34.