Nuoto artistico, Olimpiadi Parigi 2024: le convocate dell’Italia. Cerruti/Ruggiero e la squadra per stupire

La Nazionale italiana di nuoto artistico si prepara in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. La compagine tricolore non avrà tra le sue fila Giorgio Minisini, viste le scelte del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, che non ha ritenuto adatto il Golden Boy della danza in vasca alle specialità del programma a Cinque Cerchi. Nel suo caso si fa riferimento alle routine della squadra.

E così, quest’oggi è stato comunicato in vista ufficiale l’elenco delle convocate per i Giochi in Francia, in programma all’Aquatics Centre. Lo schedule prevede la prova a squadre (otto atlete), con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto. Il tutto prenderà il via alle 19.30.

Nel doppio ci saranno Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, che vorranno mettere in acqua leggiadria e precisione, anche per non vivere l’incubo del nuovo sistema di valutazione che tanta contrarietà ha generato tra le varie squadre.

Nella storia, l’Italia non ha mai conquistato una medaglia olimpica nella disciplina introdotta dall’edizione di da Los Angeles 1984, dopo che era stata dimostrativa ai Giochi di Helsinki 1952 e ai Giochi di Roma 1960. Di seguito l’elenco delle convocate:

CONVOCATE ITALIA NUOTO ARTISTICO PARIGI 2024

Linda Cerruti (RN Savona / Marina Militare), Marta Iacoacci (Aurelia Nuoto / Marina Militare), Sofia Mastroianni (RN Savona / Marina Militare), Susanna Pedotti (Busto Nuoto / Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto / Fiamme Oro), Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Isotta Sportelli (Aurelia Nuoto / Fiamme Oro), Giulia Vernice (RN Savona / Fiamme Oro), Francesca Zunino (RN Savona / Fiamme Oro).