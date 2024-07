Nuoto artistico, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

Dal 5 al 10 agosto il nuoto artistico entrerà in scena nelle Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma a Cinque Cerchi si animerà grazie alle prestazioni di doppi e delle squadre qualificate a questa edizione della rassegna in France e le emozioni non mancheranno di certo. L’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano senza dubbio, ambendo alle posizioni nella top-5.

La compagine tricolore non avrà tra le sue fila Giorgio Minisini, viste le scelte del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, che non ha ritenuto adatto il Golden Boy della danza in vasca alle specialità del programma a Cinque Cerchi. Nel suo caso si fa riferimento alle routine della squadra. Lo schedule prevede la prova a squadre (otto atlete), con le routine acrobatica il 5 agosto, libera il 6 agosto e tecnica il 7 agosto e il doppio con il tecnico il 9 agosto e il libero il 10 agosto. Il tutto prenderà il via alle 19.30.

Nel doppio ci saranno Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, che vorranno mettere in acqua leggiadria e precisione, anche per non vivere l’incubo del nuovo sistema di valutazione che tanta contrarietà ha generato tra le varie squadre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

19.30 Routine tecnica squadra

Martedì 6 agosto

19.30 Routine free squadra

Mercoledì 7 agosto

19.30 Routine acrobatica squadra

Venerdì 9 agosto

19.30 Duo tecnico routine

Sabato 10 agosto

19.30 Duo libero routine

PROGRAMMA NUOTO ARTISTICO OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.