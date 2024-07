Nuoto, amaro quarto posto per Simona Quadarella nei 1500 sl alle Olimpiadi. Ledecky nella storia

Una grande delusione. Inutile negarlo, la mancata medaglia nella Finale dei 1500 stile libero donne ha assunto questi connotati per Simona Quadarella. Lei, n.2 della stagione in questa specialità a livello mondiale, era pronta a certificare il tutto nell’atto conclusivo di queste Olimpiadi di Parigi 2024. La vasca transalpina, però, ha fatto sfumare i sogni della nuotatrice romana.

L’azzurra ha concluso, infatti, in quarta posizione con il crono di 15:44.05. Ha dato tutto quella che aveva Simona per centrare l’obiettivo, ma nella gara odierna le sue avversarie si sono dimostrate più forti. Katie Ledecky è andata via fin dalla prima vasca, su intertempi da record del mondo e alla fine ha concluso la sua prova con il crono di 15:30.02 (record olimpico), ottenendo l’ottava medaglia d’oro a livello olimpico ed entrando nella storia, considerando il metallo pregiato che per lei si ripete da Londra 2012, parlando di vittorie e non della specialità in sè.

Tuttavia, il riscontro dell’americana non è stato una sorpresa, ma quanto fatto dalla russa, naturalizzata francese, Anastasiia Kirpichnikova e dalla tedesca Isabel Gose è andato ben al di là delle previsioni. La transalpina d’acquisizione ha cercato di tenere la scia della statunitense e ha gestito alla grande il proprio passo. La chiusura in 15:40.35 è stata emblematica.

Per Gose un’ultima parte di gara sugli scudi, come rappresentato dal 15:41.16. Alla fine della fiera, Quadarella per conquistare il podio odierno avrebbe dovuto nuotare un tempo da record italiano, citando il primato nazionale da lei detenuto di 15:40.89 (siglato ai Mondiali di Gwangju nel 2019).