Nuoto, Adam Peaty positivo al Covid dopo l’argento nei 100 rana

Di nuovo lo spettro Covid alle Olimpiadi. Le agenzie di stampa hanno rivelato la positività di un atleta di spicco di questa manifestazione a cinque cerchi: parliamo di Adam Peaty, ieri argento nei 100 rana vinti da Nicolò Martinenghi.

Il nuotatore britannico ha accusato un malore dopo la gara di ieri sera, secondo quanto riferito dai media internazionali, dopo che aveva già menzionato di essere condizionato da un leggero mal di gola. La situazione è peggiorata durante la notte ed è stato sottoposto al test anticovid, risultando positivo.

Da capire ora se il britannico potrà proseguire Ricordiamo come, a distanza di quattro anni dallo scoppio della pandemia, non esistono dei protocolli rigidi che impediscono ad un atleta di non gareggiare. La federazione britannica commenta così: “Adam spera di tornare a gareggiare per le gare di staffetta più avanti nel programma di nuoto, ma come in ogni malattia, la situazione viene gestita in modo appropriato, adottando tutte le precauzioni utili per mantenere in salute l’intera delegazione“.

Per quanto riguarda il britannico, potrebbe rimanere a riposo fino alla finale della 4×100 maschile. Leggera preoccupazione anche per Nicolò Martinenghi, che è stato salutato affettuosamente da Adam Peaty dopo aver conquistato l’oro. Una situazione da monitorare con attenzione in casa Italia.