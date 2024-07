Batterie con il brivido in casa Italia nell’ultima gara in programma nel primo giorno del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto tricolore della 4×100 stile libero, argento olimpico a Tokyo, si è presentato sui blocchetti di partenza senza i suoi due migliori interpreti, ovvero Alessandro Miressi e Thomas Ceccon, schierando Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo.

Una prestazione della staffetta decisamente sottotono e salvata da Frigo con una buona chiusura in 47.80. Gli altri componenti della 4×100 sl, infatti, sono stati abbondantemente al di sopra dei 48″: Zazzeri in 48.88, Deplano in 48.23 e Conte Bonin in 48.03. Gli azzurri sono riusciti comunque a “salvare la pelle”, come si suol dire, stampando il sesto tempo dell’overall di 3:12.94.

Il miglior tempo è stato ottenuto dalla Cina in 3:11.62 a precedere l’Australia (3:12.25) e la Gran Bretagna (3:12.49). Quarti gli USA in 3:12.61. Da segnalare anche queste formazioni saranno riviste in vista della sfida finale. Ultimo tempo utile d’accesso all’atto conclusivo è stato quello della Germania in 3:13.15. Delusione per il Brasile (10ma posizione in 3:14.22) e soprattutto per i padroni di casa francese (12mi in 3:14.84), che hanno deciso di non schierare i loro migliori staffettisti per risparmiarli in funzione della Finale. Un azzardo che non ha pagato.

Guardando in casa Italia, al di là di quello che si spera possano fare Miressi e Ceccon, servirà un cambio di passo deciso dal quarto frazionista, preso atto che Frigo sarà riproposto nella sessione serale. Se si guarda al cronometro, dovrebbe essere Conte Bonin. Staremo a vedere.