Novak Djokovic abbandona l’intervista con la BBC: il serbo infastidito dalle domande

È un Novak Djokovic che quest’oggi ha avuto la certezza di essere nuovamente in semifinale a Wimbledon. Il forfait dell’australiano Alex de Minaur, per un problema all’anca, ha permesso a Nole di avere accesso al penultimo atto, senza giocare. Di sicuro, un vantaggio per lui che deve anche fare i conti con una condizione fisica non perfetta a causa dell’infortunio al ginocchio destro nel corso del Roland Garros.

Tuttavia, il campione nativo di Belgrado è stato protagonista di un altro episodio legato alla vicenda dei “buu” nella partita contro Holger Rune. Djokovic, come è noto, si era rivolto a fine match a parte del pubblico e in maniera ironica aveva denunciato il poco rispetto nei suoi confronti.

Ecco che nell’intervista organizzata dalla BBC, si è battuto su questo tema e il n.2 del mondo, dopo aver risposto a due domande sul tema, ha fatto presente in maniera stizzita all’intervistatore che: “E’ la terza domanda su questo argomento, possiamo parlare di tennis?!”

Dopo 98 secondi, Nole ha abbandonato, visibilmente irritato per quanto accaduto:

Novak Djokovic walked out of his interview with BBC in 98 seconds

Every question was focused on the crowd last night in the Rune match

“Do you have any other questions other than the crowd? Are you focused only on that? This is the 3rd question.”

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2024