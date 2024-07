NASCAR Cup Series, Logano si impone tra gli overtime di Nashville

Joey Logano ha ottenuto a Nashville la prima affermazione stagionale nella NASCAR Cup Series 2024. Il veterano dello schieramento si impone nella città della musica dopo una tappa ricca di battaglie e ben cinque tentativi di overtime e tantissimi colpi di scena.

Il #12 del Team Penske, 33 volte a segno in carriera con le stock car, ha fatto la differenza imponendosi su Zane Smith (Spire Motorsports Chevrolet #71) e su Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), abile nell’ultimo giro a provare ad impensierire i due contendenti per il successo con una linea completamente differente in curva 3-4.

Niente da fare nel finale per Christopher Bell, vincitore della tappa di Loudon di settimana scorsa che a lungo è stato al comando. Il #20 del Joe Gibbs Racing e Toyota ha primeggiato in Stage 1 e 2 prima di cedere il passo alla concorrenza nel finale.

La caldissima estate della NASCAR Cup Series continuerà settimana prossima con la seconda edizione della gara tra i muretti di Chicago. Sarà un mese importante quello di luglio per la serie americana, i Playoffs di settembre sono sempre più vicini ed i posti a disposizione per contendersi il titolo sono sempre meno.