Musetti-Monfils, Olimpiadi 2024 tennis: programma, orario, tv, streaming

A meno di 24 ore di distanza dalla finale dell’ATP di Umago, sarà tempo di giocare il primo turno alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Lorenzo Musetti. Il toscano andrà a sfidare uno dei grandi beniamini di casa, vale a dire Gael Monfils, con cui ha già avuto a che fare dalle parti del Roland Garros.

Questo confronto, infatti, si è disputato al secondo turno dello Slam parigino. Fu bravo il classe 2002 di Carrara a disinnescare, e molto in fretta, l’estro del suo avversario e la possibilità che il Court Philippe Chatrier entrasse in partita, cosa che è molto facile accada quando si tratta di Monfils. Stavolta si va in scena sul Court Suzanne Lenglen, che propone altre difficoltà per svariate ragioni. Il momento di Musetti, però, è di quelli davvero buoni: c’è di che sperare eccome. Anche con l’arrivo direttamente da Umago, tramite aereo privato messo a disposizione dall’IMG.

Il match tra Lorenzo Musetti e Gael Monfils si giocherà come quarto sul Court Suzanne Lenglen, il cui programma inizierà alle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv a seconda della programmazione di Eurosport e Rai; il canale paneuropeo dedica 7 canali aggiuntivi alla rassegna sulla piattaforma Sky, con ulteriori dettagli che saranno di seguito sottoelencati (va ricordato che, in genere, il canale Eurosport 3, 251, trasmette il Court Philippe Chatrier). Un’eventuale diretta Rai2 o RaiSport dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-MONFILS, OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

Court Suzanne Lenglen

Ore 12:00 Sakkari (GRE) [7]-Kovinic (MNE)

Ruud (NOR) [6]-Daniel (JPN)

Pegula (USA) [5]-Golubic (SUI)

Musetti (ITA) [11]-Monfils (FRA)

PROGRAMMA MUSETTI-MONFILS, OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.