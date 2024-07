Musetti-Darderi oggi in tv, WImbledon 2024: orario, programma, streaming

Un altro derby azzurro nel secondo turno di Wimbledon. Non solo la sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, con il numero 1 al mondo che ha trionfato in quattro durissimi set, ma anche il match tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, che si affronteranno per la prima volta in carriera, su un terreno meno congeniale ad entrambi come l’erba.

Un incrocio fra il numero 2 ed il numero 3 d’Italia, provenienti da un debutto in cui entrambi hanno dovuto faticare un po’. Lorenzo si è fatto sorprendere nella prime due frazioni dal francese Constant Lestienne, mettendo le cose a posto dalla terza frazione in poi. Più complicato per Luciano, che ha sudato freddo con Jan Choinski, che si è arreso soltanto al quinto.

Il match tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti sarà il secondo sul campo 4 dalle 12.00 italiane, le 11.00 in Gran Bretagna, al termine della sfida a tinte spagnole tra Cristina Bucsa e Jessica Bouzas Maneiro. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon. In streaming su SkyGo, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-DARDERI WIMBLEDON 2024

Giovedì 4 Luglio 2024 – Campo 4

Dalle ore 12.00

C. Bucsa-J. Bouzas Maneiro

Luciano Darderi-Lorenzo Musetti

PROGRAMMA MUSETTI-DARDERI WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Diretta testuale: OA Sport