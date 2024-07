Musetti-Cerundolo, Finale ATP Umago 2024: programma, orario, tv, streaming

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell’ATP 250 di Umago. Per il toscano si tratta della quarta finale in carriera: cercherà di conquistare il terzo titolo dopo quelli conquistati ad Amburgo contro Carlos Alcaraz e a Napoli contro Matteo Berrettini. Sulla sua strada c’è però Francisco Cerundolo.

Cerundolo che si è finalmente ritrovato questa settimana: l’argentino non sta vivendo una buona stagione, è sceso al numero 37 del mondo e non arrivava in una finale ATP dopo oltre un anno, quando a giugno 2023 conquistò il titolo sull’erba di Eastbourne. Questa settimana ha messo in fila il giovane croato Dodig, il nostro Sonego e Rublev, numero 1 del tabellone, giocando finalmente un tennis convincente.

Musetti è tornato sulla terra battuta per preparare le Olimpiadi dopo la semifinale colta a Wimbledon, è passato attraverso il match duro contro Lajovic e ha superato molto più agevolmente Mensik nella giornata di oggi. Con Cerundolo ci sono due precedenti, entrambi vinti dall’azzurro: nel 2020 nel Challenger di Cordenons e nel 2022 in semifinale ad Amburgo, quando poi vinse il titolo.

Il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si giocherà oggi non prima delle ore 20.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv per gli abbonati. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-CERUNDOLO, ATP UMAGO 2024

Sabato 27 luglio

Ore 20.00 – Goran Ivanisevic Stadium

Lorenzo Musetti [2] vs Francisco Cerundolo [4]

PROGRAMMA MUSETTI-CERUNDOLO, ATP UMAGO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport