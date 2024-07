Mountain Bike, Gaia Tomena conquista il quinto oro mondiale XCE

Pokerissimo di Gaia Tomena, che trionfa per la quinta volta in carriera ai Campionato del Mondo XCE. Si tratta della gara ad eliminazione della mountain bike e la 22enne valdostana ha vinto il suo quinto oro in carriera, salendo sul gradino più alto del podio nella manifestazione iridata che si è tenuta in Germania ad Aalen.

Dopo aver superato brillantemente i precedenti turni, l’azzurra non ha sbagliato nulla in finale, partendo benissimo e mettendosi subito in testa alla corsa. Una gara dominata da parte della ventiduenne di Aosta, che ha preceduto di oltre due secondi le tedesche Lia Schrievers e Marion Fromberger, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo, mentre quarta ha chiuso la danese Line Mygdam.

Questo è il quinto titolo mondiale della carriera per Tomena, che aveva già trionfato a Waregen (2019), Graz (2021), Barcellona (2022) e Palangkaraya (2023). Nel 2020 era stata argento a Leuven, venendo beffata per un solo centesimo. Inoltre bisogna ricordare che Gaia è anche Campionessa d’Europa in carica, avendo vinto per cinque volte consecutive la manifestazione continentale.

Nella gara maschile il successo è andato all’olandese Jergen Van Eck, che ha preceduto lo sloveno Jakob Klemencic (argento) ed il tedesco Simon Gegenheimer (bronzo)